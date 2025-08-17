"Geleceği güvenle inşa etmemiz için dönüşüm şart"

NECMİ ÇİÇEKÇİ -17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin toplumumuzun hafızasına kazındığını ifade eden Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık “Toplumlar, büyük felaketleri yalnızca takvimlerdeki yıl dönümleriyle değil, hafızalarında taşıdıkları izlerle hatırlar. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, üzerinden çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen ülkemizin toplumsal hafızasında hâlâ derin bir yer tutmaktadır. Bu hafıza felaketlerden ders çıkarıp benzer acıların tekrarlanmaması için önemlidir” dedi.

Depremlerde yıkılan yapılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan THBB Başkanı Yavuz Işık “Depremin sebep olduğu yıkımların çok büyük bir kısmının, mühendislik ve denetim hizmeti almamış, uygun olmayan malzeme ile inşa edilmiş ve uygulama hataları içeren yapılarda meydana geldiği, bilimsel raporlarla defalarca ortaya konmuştur. Özellikle 2000 yılı öncesinde inşa edilmiş yapıların büyük bölümünün güncel yönetmeliklere uygun olmadığı, bu nedenle risk taşıdığı bilinmektedir. Bu yapı stokunun sistematik bir programla dönüştürülmesi, ertelenemez bir zorunluluk olarak önümüze çıkmaktadır” diye konuştu.

Deprem güvenliğini yalnızca eski binalar üzerinden tartışmanın yeterli olmadığını ifade eden THBB Başkanı Yavuz Işık “Tasarımdan üretime, uygulamadan denetime kadar tüm süreçlerin bilimsel, şeffaf ve denetlenebilir bir çerçevede yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bunun için kamu kurumları, özel sektör, akademi ve meslek odalarının eş güdüm içinde çalışması ve tüm paydaşların ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi elzemdir” dedi.