İsra Portföy’ün ihraç belgelerine SPK onayı

İsra Holding’in yüzde 100 iştiraki İsra Portföy’ün Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - İsra Portföy, Prof. Dr. Turan Erol başkanlığında SPK onayıyla Kasım 2023 döneminde faaliyetlerine başlamıştı. İsra Portföy, güçlü kadrosu ve kendine özgü stratejileriyle yatırımcısına istikrarlı getiri sağlamayı hedefliyor.

Hâlihazırda gayrimenkul, perakende, turizm, enerji ve İsra Portföy ile finans sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, yakaladığı başarılı büyüme ivmesini hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ BİR AŞAMA GEÇİLDİ

İsra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turan Erol “İsra Portföy olarak bilindiği üzere SPK’nın 24 Kasım 2023 tarih ve 45720 sayılı yazısı ile faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgemizi almıştık. Bugün ise yine güzel bir aşamayı tamamlayarak İsra Portföy’ün Birinci GSYF ve İkinci GSYF ihraç belgeleri başvurumuzun onaylandığını ifade etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ekosistemine farklı yatırım stratejileri ile merhaba dediğimiz İsra Portföy olarak önümüzdeki dönemde, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

İsra Portföy olarak yüzde 100 iştiraki olduğumuz İsra Holding’in gelecek planları için çok önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Alternatif yatırım stratejileriyle yatırımcısına uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı amaçlayan İsra Portföy, güçlü kadrosuyla portföy yönetimi alanında yakın zamanda adından söz ettirecek” ifadelerini kullandı.