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Konut sektöründen yen kampanya talebi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konut sektöründen yen kampanya talebi

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konut sektöründe yaşanan daralma ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Sektör temsilcileri hükûmetten, kamu bankaları üzerinden yeni bir kredi kampanyası talebinde bulunuyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Sektörün oyuncuları “Bugün 260 alt meslek dalına etki eden sektörümüz son 10 yılın en kötü dönemini yaşıyor. Girdi maliyetlerini yanı sıra konuta erişimde finansman problemi de yaşanıyor. Bu sebeple hükûmetimizden yeni bir konut kampanyası başlatmasını istiyoruz. Başta kamu bankaları olmak üzere finans sektörü ile yeni bir iş birliğine gidilerek, uygun ödeme şartlarıyla hem müteahhitlere hem de alıcılara bir kampanya düzenlenmeli. Büyük bir alım talebi beklemeye geçti. Yapılacak bir kampanya hem bu talebi eritecek hem de ekonominin yeniden canlanmasına vesile olacaktır” diyor.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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