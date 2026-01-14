Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan imar yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle müstakil konutlarda ruhsatsız kapalı garaj ve ev girişine rüzgarlık yapılabilecek.

HABER MERKEZİ — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle imar kurallarında değişiklik yaptı.

Düzenlemeyle yıllarca birçok davaya konu olan müstakil konutlardaki yapı ruhsatlarına ilişkin kolaylık sağlandı.

Müstakil konutlarda (tek bağımsız bölüm), belediyeden ruhsat izni almadan bahçe sınırları içerisinde araç park etmek için yangına dayanıklı metal profilden, sökülüp takılabilen ve en az iki tarafı açık olacak şekilde garaj yapılabilecek. Bu garajın yüksekliğinin 3 metreyi geçmemesi, bahçe sınırları dışına taşmaması ve yangına dayanıklı malzemeden yapılması şartı aranıyor.

Ayrıca evin giriş kapısına genellikle soğuğu ve rüzgarı kesmesi için yapılan camlı veya kapalı alanlar oluşturulabilecek. Bu alanların en fazla 7 metrekare olması, yüksekliğinin 3 metreyi geçmemesi ve yine sökülüp takılabilir malzemeden üretilmesi şartı aranıyor. Bu yapılar genellikle kış bahçesi olarak kullanılan alanlar oluyor.



Bu uygulamalar için ruhsat gerekmezken komşulardan izin (muvafakat) alınması, taşıyıcı sistemlere zarar verilmemesi ve görsel bütünlüğün bozulmaması gerekiyor.

Planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

ESKİ YAPILARA YANGIN MERDİVENİ

Eski binalar ya da kullanım amacı değişen yapılarda sonradan yangın merdiveni yapılması gerektiğinde, bina içinde yer yoksa bahçeye yapılabilecek.

Mevzuat değişikliği veya yapıdaki yükseklik, kat, alan artışları ya da kullanım amacı değişiklikleri nedeniyle yangın merdiveni yapılması zorunlu hale gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina içinde yapılacak tadilatlarla yangın merdiveni tesis edilememesi halinde, can ve mal güvenliğini teminen parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla yan ve arka bahçe mesafeleri içinde, parsel sınırına en az 3.00 metre mesafe bırakılmak kaydıyla ön bahçe mesafeleri içinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikteki koşullara uyulmak suretiyle asgari ölçülerde yangın merdiveni yapılabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası