Yangın merdiveni yapımı kolaylaştırılıyor
Bakanlık, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki değişikliklerle yangın merdiveni ve asma kat düzenlemelerini esnetti; yapı güvenliği artırılırken maliyetler düşürüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliklerle yapı güvenliğini artırmak amacıyla yangın merdiveni yapımını kolaylaştırırken, sanayi sitelerinde asma kat mecburiyetini esnetti.
NECMİ ÇİÇEKÇİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yaptığı kapsamlı değişikliklerle yapı güvenliğini artırmaya yönelik önemli adımlar attı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, mevcut binalarda mevzuat ve teknik engeller sebebiyle yapılamayan yangın merdivenlerinin inşası kolaylaştırılarak can ve mal güvenliği öncelik hâline getirildi.
ASMA KAT MECBURİYETİ ESNETİLDİ
Yeni kurallara göre yangın merdivenleri, yan ve arka bahçelerde parsel sınırına en az 1,50 metre, ön bahçelerde ise komşu parsel sınırına en az 3 metre mesafe bırakılması şartıyla yapılabilecek. Ayrıca sanayi sitelerinden gelen talepler doğrultusunda asma kat mecburiyeti esnetilerek, sanayicilerin ihtiyaç duymadıkları alanları inşa etme mecburiyeti kaldırıldı ve böylece hem maliyetlerin düşürülmesi hem de daha fonksiyonel yapılar oluşturulması hedeflendi.