AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye Gazze tepkisi: Korkunç açıklamalar geliyor

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK'nın ardından Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdi. ABD'li Senatör Graham'ın İsrail'in atom bombası kullanmasını meşru görmesine tepki gösteren Çelik, "ABD'den korkunç açıklamalar geliyor" dedi.

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından derlenenler;

MKYK'mızda kapsamlı değerlendirme yapıldı. Sayın cumhurbaşkanımızın yoğun mesaisi olacak. Başta Gazze meselesi olmak üzere. Parti içinde hep beraber aynı hedefe odaklanmamız konusunda açıklamalar yaptılar. Son gelişmeler ışığında savunma sanayisinde geldiğimiz nokta değerlendirildi. Bu alanda daha da yatırım yapacağımızı ifade ettiler. Diğer bir başlık da Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberliğin korunması oldu. Sayın cumhurbaşkanımız bunun için herkesin hassasiyetle davranmasını ifade etti. İran'a taziyelerimizi sunuyoruz. Kardeş İran milletinin yanındayız. Bu süre içinde bu tip kazalar olduğunda bunlara zamanında müdahale imkan ve kabiliyet meselesi. Bizden talep edilen anında yerine getirildi. Akıncı İHA ve helikopter gönderildi. Akıncı İHA'nın zorlu koşullarda uçuş yaparak merhum şahsiyetlerin yerini tespiti Türkiye'nin geldiği yeri göstermesi bakımından önemli.

NETANYAHU'NUN TUTUKLANMASI İÇİN ÇAĞRI

Netanyahu'nun tutuklanması için karar talebi önemlidir. Bu talep Netanyahu ve bakanları doğrudan savaş suçlarından sorumludurlar. Burada umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir ve tarihin doğru yerinde durmak adına tutuklanma kararı çıkar. Başsavcı kararındaki nitelikli değerlendirmeler de çok önemli.

Sivillerin aç bırakılması, kasten eylemlerde bulunulmasının altını çiziyor, savaş suçu işlendiğini ifade ediyor. Bütün eylemlerin Netanyahu'nun ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Gecikmiş bir talep de olsa bizim için olumludur.

Diğer önemli gelişme İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacak olduklarını duyurmasıdır. Bu ülkelerle sınırlı kalmamalıdır. İspanya tutumunu değiştirmedi, bir kez daha İspanya'ya teşekkür ediyoruz. Umarız bu Avrupa'nın temel duruşu olur. Bu ülkeler tarihin doğru tarafında durduklarını göstermiştir.

ABD'Lİ SENATÖRE TEPKİ

Bunlar olurken ABD'den duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Hiroşima ve Nagazaki'yi örnek göstererek yaptığı açıklama korkunçtur.

Yasa tasarısı gönderdiler ve bunun esası İsrail karşısındaki bütün eleştirileri susturmak. İsrail'in soykırım yaptığını söylemeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. İsrail'in Nazi'ler gibi davrandığını söylemeyi yasaklıyorlar. Amerikan üniversitelerinde protesto gerçekleştiren bütün öğrencileri yargılamaya yol açıyorlar.

Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu gölgeleyen, İsrail'deki herkesin güvenliğini tehlikeye atan bir tutum sergiliyor. Bütün bunlar düşünce özgürlüklerinin ve diğer hassasiyetlerin korunmasının ortadan kalktığını gösteriyor. Bir ülkenin kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı vermez. Başka ülkelerin halklarına saldırma gerekçesi olamaz. İsrail'in sokaklarında nasıl Netanyahu nasıl protesto ediliyorsa, Netanyahu hükümetinin insanlık adına mahkum edilmesi gerekir.

BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ

Bununla ilgili toplumda birbirine zıt talepler var. Bu çerçevede üzerinde çalışılıyor. Başıboş köpekleri düzenlemesinin taslağı önümüzdeki ya da sonraki hafta meclise gelecek. Taslak üzerinde bütün görüşlerin tartışıldığı çalışmalarımız devam ediyor.

SEFERBERLİK YÖNETMELİĞİ

Seferberlikle ilgili tüzük kaldırılıp yönetmenliğe çevrildi. Bu da olağan bir gündem. Daha önceki tüzük 1990 yılında gündeme geçti. 2011 yılından itibaren değişen savaş teknolojileri, jeopolitik durumlar nedeniyle bunların güncellenmesi gerekiyor. Seferberlik meselesinde stratejik olan her hangi bir savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verilmesi için koordine edilmesidir. 90'lı yılların koşullarında hayta geçen bu tüzük 6-7 kere küçük değişikliklere uğramıştı. 2011'den itibaren bütün bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan, tüm milli güç unsurlarla yapıldı. Dünyada çok büyük değişiklikler oluyor. İHA/SİHA'ların dünyada başat bir rol alıyor. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna gerilimi, Gazze'deki durum ve Balkanlardaki gelişmelere baktığımızda milli güvenlik belgelerinin güncellenmesi normaldir. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için en üst düzey bir şekilde değerlendirmeler yapıldı.