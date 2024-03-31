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Bingöl'de kafa kafaya facia! Kağıt gibi ezildiler, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl'de seyir halindeki otomobil ile bir kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da kağıt gibi ezildiği feci kazada biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Katliam gibi kaza, Bingöl-Elazığ kara yolu 18’inci kilometrede bulunan Direkli mevkiinde geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Bingöl'de kafa kafaya facia! Kağıt gibi ezildiler, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Bingöl'de kafa kafaya facia! Kağıt gibi ezildiler, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kaza ile ilgili açıklamada bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Başımız sağ olsun Bingöl. Bingöl Merkez Direkli köyü kavşağı mevkiinde saat 22.10 sularında çift taraflı ağır bir trafik kazası meydana gelmiş olup, 2’si olay yerinde 1’i hastanede olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız (1’i bebek) vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Bingöl Devlet Hastanesine nakledilmiş olup gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Kederli aileleri ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyorum."

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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