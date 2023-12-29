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    Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler hattında teknik arıza

    Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler durdu. Metro İstanbul'dan yapılan yeni açıklamada seferlerin normale döndüğü belirtildi.

    Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler hattında teknik arıza
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattındaki seferler gerçekleştirilemiyor.

    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.

    Yapılan yeni duyuruda seferlerin normale döndüğü belirtildi. 

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Güncel > Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler hattında teknik arıza
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