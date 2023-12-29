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Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler hattında teknik arıza
Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler durdu. Metro İstanbul'dan yapılan yeni açıklamada seferlerin normale döndüğü belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattındaki seferler gerçekleştirilemiyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Yapılan yeni duyuruda seferlerin normale döndüğü belirtildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı