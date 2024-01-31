Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini katletmişti: Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesini katleden; ardından da kendi hayatına son veren erkeğe dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilden inen kişi, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve girmek isteyen bir başka kişiye ateş ediyor.

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Ocak 2024 10:32 - Güncelleme: 31 Ocak 2024 10:39 - Güncelleme:

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