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    • Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini katletmişti: Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Gaziantep'te boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesini katleden; ardından da kendi hayatına son veren erkeğe dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilden inen kişi, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve girmek isteyen bir başka kişiye ateş ediyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini katletmişti: Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Gaziantep, Katliam, Cinayet, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde 29 Ocak'ta Halil Çağlar adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesini katlettikten sonra kendi hayatına da son verdi.

    Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini katletmişti: Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve girmek isteyen bir başka kişiye ateş ediyor.

    Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini katletmişti: Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Ardından Çağlar, koşarak diğer aile fertlerine ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor. Komşuların ve aile fertlerinin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı. 

    Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini katletmişti: Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

    NE OLMUTŞU?

    Katliam, 29 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki  eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldürdükten sonra kızını ve baldızını ağır yaraladı.

    Halil Çağlar, kaçtığı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek hayatına son verdi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    GaziantepKatliamCinayet
    Haberler > Güncel > Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini katletmişti: Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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