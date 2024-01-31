Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini katletmişti: Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep'te boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesini katleden; ardından da kendi hayatına son veren erkeğe dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilden inen kişi, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve girmek isteyen bir başka kişiye ateş ediyor.
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde 29 Ocak'ta Halil Çağlar adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesini katlettikten sonra kendi hayatına da son verdi.
Katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve girmek isteyen bir başka kişiye ateş ediyor.
Ardından Çağlar, koşarak diğer aile fertlerine ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor. Komşuların ve aile fertlerinin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.
NE OLMUTŞU?
Katliam, 29 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldürdükten sonra kızını ve baldızını ağır yaraladı.
Halil Çağlar, kaçtığı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek hayatına son verdi.