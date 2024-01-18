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    • - Güncelleme Tarihi:

    Çalışana sinirlenen müşteri, restoranı iş makinesiyle yerle bir etti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Konya'da, iş makinesi operatörü İ.K., iddiaya göre çalışanları ile tartıştığı restoranı iş makinesi ile yerle bir etti, büfeyi de yerinden söktü. İşletme şefi Suat Günay, hayrete düşüren olayı "Herkes sesi duyunca can havliyle kaçmış" sözleri ile anlatırken şüpheli gözaltına alındı.

    Çalışana sinirlenen müşteri, restoranı iş makinesiyle yerle bir etti
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Akıllara durgunluk veren olay Konya'da meydana geldi. Beyşehir-Antalya kara yolunun 6. kilometresindeki bir restorana iddiaya göre gece müşteri olarak giden iş makinesi operatörü İ.K. ile restorandakiler arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı.

    İŞ MAKİNESİYLE GELİP RESTORANI YIKTI

    İ.K. buradan ayrıldıktan sonra gece yarısı çalıştığı kuruma ait iş makinesiyle kapalı olan restorana gitti.

    İş makinesi kepçesiyle tesise vurmaya başlayan İ.K., tesisin ana bina ve müştemilatındaki restoranı yerle bir etti. İ.K. ardından bahçedeki çardak ve iş yeri önündeki büfeyi de iş makinesiyle yerinden sökerek zarar verdi.

    Çalışana sinirlenen müşteri, restoranı iş makinesiyle yerle bir etti

    GÖZALTINA  ALINDI

    Restoranın ana binasında uyuyanlar çıkan sesler üzerine endişeyle dışarı kaçarken ihbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Şikayet üzerine iş makinesi operatörü İ.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri restoran ve büfede hasar tespit çalışması yaptı.

    'HERKES CAN HAVLİYLE KAÇTI'

    İşletme şefi Suat Günay, gazetecilere, yaşanan olayın iş yerinde alkol alan bir müşterileri tarafından yapıldığını belirterek, "Restoranda içti içti, sonra çalıştığı kurumun kepçesiyle burayı yıkmış" dedi.

    Çalışana sinirlenen müşteri, restoranı iş makinesiyle yerle bir etti

    Günay, olayın yaşandığı anlarda kapalı olan iş yerinin ana binasında yatılı kalanlar bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Herkes sesi duyunca can havliyle kaçmış. Çok şükür ölü, yaralı yok. İki masa arasında tartışma oldu o kadar. Herkes gittikten sonra gelmiş yıkmış. Ağız tartışması var. Sonra gitti, bir şey yoktu. Buraları iş makinesiyle 5 dakikada yıktı, sonra tekrar gitti. Kendisinden şikayetçi olduk, yakalandı. Burada yıkıma uğrayan salon, restoranın lavabosu, çardak ve iş yeri önündeki büfe var."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Konya
    Haberler > Güncel > Çalışana sinirlenen müşteri, restoranı iş makinesiyle yerle bir etti
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