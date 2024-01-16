İmamı şaşırtan not... Caminin dilek kutusundan 'vefa' çıktı

16 Ocak 2024 17:31 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 18:56

Tokat Taşlıçiftlik Fatih Camii'nde 3 yıldır imamlık yapan Mustafa Çakırtaş, dilek ve şikayet kutusuna bırakılan notları okudu. İmam, bırakılan notlardan birini okuyunca hayrete düştü.

Cami imamı Çakırtaş, notlardan birisinin içinde 100 TL buldu. Notta ise "Hocam ben cep telefonumu caminin elektriğinden şarj ettim. Lütfen bu parayı elektrik faturasında kullanır mısınız. Hakka girmeyelim. Allaha emanet olun" yazıyordu. Bunun üzerine imam notu ve parayı sosyal medya hesabından paylaştı.

'İNŞALLAH HERKES BU DUYARLILIĞA SAHİP OLUR'

Çakırtaş, yaşadığı şaşkınlığı şu ifadelerle anlattı:

"Camimiz yol kenarında olduğu için buradaki vatandaşlarımızın rahat etmeleri için elimizden geldiği kadar her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın telefonlarını şarj etmesi için de prizlerimiz dışarıda ve açıktadır. Bununla alakalı vatandaşlarımız gerektiğinde kullanıyorlar. Bir vatandaşın yazdığı mektup bizleri duygulandırdı. Bizlere yüzlerce mektup yazıyorlar. Bu mektupları zamanla inceliyoruz. Şikayetler varsa değerlendiriyoruz.

Bu mektupta da bir vatandaşımız cep telefonu için kullanmış olduğu şarj nedeniyle kul hakkına girmemek için buraya bir not ve 100 TL para bırakmış. Paranın miktarı önemli değil; ama kul hakkının ve devlet kamu malının hiçe sayıldığı son zamanlarda bu konuya vatandaşlarımızın dikkat etmesi, hala bu şuurun olması bizleri duygulandırdı. İnşallah herkes bu duyarlılığa sahip olur ve kimse kul hakkı yemez."