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Diyarbakır Surları'nda feci olay! 10 yaşındaki çocuk aşağı düştü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Diyarbakır'ın tarihi surlarındaki gezinti faciayla bitti. 10 yaşındaki Remziye merdivenlerden düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlarda ailesiyle gezen Remziye D., merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı