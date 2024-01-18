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    Diyarbakır Surları'nda feci olay! 10 yaşındaki çocuk aşağı düştü

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Diyarbakır'ın tarihi surlarındaki gezinti faciayla bitti. 10 yaşındaki Remziye merdivenlerden düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 

    Diyarbakır Surları&#039;nda feci olay! 10 yaşındaki çocuk aşağı düştü
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlarda ailesiyle gezen Remziye D., merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Diyarbakır Surları
    Haberler > Güncel > Diyarbakır Surları'nda feci olay! 10 yaşındaki çocuk aşağı düştü
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