Esra-Berat Albayrak çiftinden 85 milyona çağrı: Galata Köprüsü'nde buluşalım

29 Aralık 2023 13:19 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 14:04

Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının ardından uzun bir süre sessizliğini koruyan Berat Albayrak, 3 yıl aradan sonra ilk defa kameraların önüne geçti.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videoda, Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, "Filistin" için düzenlenecek miting için bir çağrıda bulundu.

"HEPİNİZİ GALATA KÖPRÜSÜNE DAVET EDİYORUZ"

Esra ve Berat Albayrak çifti Filistin'e destek yürüyüşü için Galata Köprüsü'nü adres gösterdi:

"Sevgili gençler, kıymetli aileler. Bir yanda vatan mücadelesi için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını, hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.

Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz."