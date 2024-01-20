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    Fabrika çatısı lodosa dayanamadı: Yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bursa’da meydana gelen olayda lodosta bir fabrikanın çatısı uçtu. Uçan çatı yediemin otoparkındaki ağaçlara zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Fabrika çatısı lodosa dayanamadı: Yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak’ta gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle inşaat firmasına ait saç çatı yerinden çıkıp uçtu.

    Fabrika çatısı lodosa dayanamadı: Yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi

    5 metre uzunluğundaki çatı, fabrikanın yanındaki Yediemin Otoparkında bulunan araçların üzerine düştü. Çatının üzerine düştüğü 3 araçta hasar meydana geldi.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Lodos
    Haberler > Güncel > Fabrika çatısı lodosa dayanamadı: Yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi
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