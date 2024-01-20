- Güncelleme Tarihi:
Fabrika çatısı lodosa dayanamadı: Yediemin otoparkındaki araçlara zarar verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Eda Narin
Bursa’da meydana gelen olayda lodosta bir fabrikanın çatısı uçtu. Uçan çatı yediemin otoparkındaki ağaçlara zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak’ta gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle inşaat firmasına ait saç çatı yerinden çıkıp uçtu.
5 metre uzunluğundaki çatı, fabrikanın yanındaki Yediemin Otoparkında bulunan araçların üzerine düştü. Çatının üzerine düştüğü 3 araçta hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.