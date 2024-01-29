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    • Feci kaza kameralarda: Metrelerce sürüklendi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

    Samsun'da bir otomobil, motosikletli sürücüye çarptı. Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendikten sonra ayağa kalkıp yürüdü. Hastaneye gidince yaralandığı ve sol ayağının kırıldığı ortaya çıktı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kaza, Trafik Kazası, Samsun, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde Özkan Yıldırım'ın kullandığı 80 LS 888 plakalı otomobil, Yusuf İlker Özdemir idaresindeki 55 ALN 717 plakalı motosiklete çarptı.

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yerde metrelerce sürüklenerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yusuf İlker Özdemir'in çeşitli yerinden yaralandığı ve sol ayağının kırıldığı ortaya çıktı.

    Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KazaTrafik KazasıSamsun
    Haberler > Güncel > Feci kaza kameralarda: Metrelerce sürüklendi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
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