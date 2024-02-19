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    Görüntüler şoke etti... 3 yaşındaki evladına içki içiren anne gözaltına alındı!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Vicdanları yaralayan görüntüler Mersin’den geldi. 3 yaşındaki kızına içki içirdiği anları sosyal medyadan paylaşan kadın gözaltına alındı. Şiddet gördüğü de iddia edilen çocuk ise anneden alınarak yurda yerleştirildi.

    Mersin'de bir kadının sosyal medyada paylaştığı görüntüler şoke etti.

    GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN KOMŞULAR POLİSİ ARADI

    Kadının küçük kızına içki içirdiği anları gören komşuları durumu polise ve savcılığa bildirdi.

    Gelen ihbarın arından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı.

    ANNE GÖZALTINA, ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

    Polis, kadının Ç.M.Ö. olduğunu belirlerken, çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

    3 yaşındaki minik M.Ö. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak yurda yerleştirildi.

    Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde 3 yaşındaki M.A’nın elindeki içki şişesini ağzına götürmesi, içki içilen bir masada bulunan çocuğun ağlaması üzerine annesinin eliyle ağzını sıkması ve bağırması yer aldı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, izle'böyle anne olmaz olsun' dedi. 

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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