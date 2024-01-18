Hem kazalı araçla trafiğe çıktı hem de polise direndi

18 Ocak 2024 11:01 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 11:39

İstanbul Sancaktepe'de Murat K. adlı taksici 34 TES 39 plakalı taksiyle emniyet şeridinde ilerledi . Taksici, Sancaktepe Trafik Denetleme Büro Amirliği polislerinin yaptığı çevirmeye takıldı. Takside yapılan incelemelerde sol kapı ve sağ tampon kısmında kaza izlerine rastlandı.

EHLİYET VE RUHSATINI POLİSE VERMEDİ

Kazalı araçla trafiğe çıktığı belirlenen taksicinin ehliyet ve ruhsatı istendi. Ancak taksici, aracının trafikten men edileceğini iddia ederek polise direndi. Taksici cep telefonunun ve kontak anahtarının polis tarafından alındığı iddia etti. Taksicinin arkadaşı ise telefonuyla yaşananları ve polis memurlarını kayda aldı. Dakikalar sonra takviye ekiplerin de gelmesi sonucu Murat K. ehliyet ve ruhsatını ekiplere teslim etti.

TAKSİCİ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede taksicinin 'emniyet şeridi ihlali', 'emniyet kemeri kullanmamak' ve 'görevli memurun ikazlarına uymamak' suçlarından 8 bin 635 lira cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan taksici ve arkadaşına 'görevli memura mukavemet', 'özel hayatın gizliliği' ve 'tehdit' suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyete ifadeleri alınan 2 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.