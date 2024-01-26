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    • İstanbul'da maganda dehşeti: Trafikte eşine küfretti diye 'tetikçi' tutup vurdurdu

    Bayrampaşa'da trafikte eşiyle tartışan Emre Ü.'yü önce telefonla tehdit etti. Ardından plakasız bir araçla yanına 4 kişi alarak buluşmaya gitti. 4 kişiden 1'i kadını görüntülü arayıp "Bu mu sana küfür eden?" diye sorduktan sonra Emre Ü.'ye defalarca ateş etti. Saldırganlar yakalanarak tutuklandı. O anlar kameralara yansıdı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bayrampaşa, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Bayrampaşa'da 22 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde iddiaya göre, Eyüpsultan’da trafikte ilerleyen Emre Ü., seyir halindeyken Gizem M.U., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerinden saatler geçtikten sonra Emre Ü., akşam saatlerinde iki farklı cep telefonu numarasından "Sen kimsin benim eşime küfür ediyorsun" diye arandı. 

    PLAKASIZ ARAÇLA GELİP DEFALARCA ATEŞ ETTİLER

    Kendisini ısrarlı bir şekilde arayan kişiler tarafından tehdit edilen Emre Ü., arkadaşı Cem R.,’yi de yanına çağırıp telefonla kendini arayanlar ile buluştu. Gizem M.U.’nun eşi Mert C.U., arkadaşları ile beyaz renkli plakasız bir araçla buluşma yerine geldi. Arabadan inen 4 kişiden 1’i elindeki cep telefonuyla görüntülü konuştuğu Gizem M.U.’ya "Bu mu sana küfür eden?" dedikten sonra belinden çıkardığı silah ile Emre Ü.’ye defalarca ateş edip, gelmiş oldukları araç ile olay yerinden uzaklaştı.

    Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emre Ülker’i ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek araçla kaçan saldırganları yakaladı.

    İstanbul'da maganda dehşeti: Trafikte eşine küfretti diye 'tetikçi' tutup vurdurdu

    3 SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında azmettirici olduğu iddia edilen Mert C. U., Kerim B, saldırgan Kürşat E. Ö., ve Emre Mert olduğunu tespit ederek olayda kullanılan silah ile birlikte yakaladı. Cem R., ve Emre M., isimli şahısların tanık olarak ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli olarak ifadesine başvurulan Gizem M.U., serbest bırakıldı. İfadeleri alınan azmettirici Mert C.U., Kerim B. ve saldırgan Kürşat E.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Akşam saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin sokağa giriş ve kameraya baktıkları, daha sonra saldırganın defalarca ateş edip arkadaşları ile olay yerinde kaçtığı anlar görülüyor.

    Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Mert C.U., Kerim B. ve Kürşat E.Ö.’nün daha önceden de suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bayrampaşa
    Haberler > Güncel > İstanbul'da maganda dehşeti: Trafikte eşine küfretti diye 'tetikçi' tutup vurdurdu
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