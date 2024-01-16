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    • - Güncelleme Tarihi:

    Kendisinden ayrılan kız arkadaşının önünü kesip tehditler savurdu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kadına şiddet giderek tırmanırken Adana'dan isyan ettiren görüntüler geldi. Fırat A. isimli erkek, kendisinden ayrılan N.K.'te trafikte korku dolu anlar yaşattı. N.K.'nin kullandığı aracın önüne atlayan Fırat A., tehditler savurarak otomobilin camını kırdı.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsyan ettiren olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre, Fırat A., kendisinden ayrılan N.K.'nin trafikte önünü kesti.

    N.K.’nin aracının üzerine çıkarak tehditler savuran Fırat A., daha sonra bağırarak araca vurmaya başladı. Aracın üzerinden inen şüpheli daha sonra otomobilin camını kırdı. Korku dolu anlar yaşayan N.K. ise Fırat A.’nın aracın üzerinden inmesiyle gaza basarak olay yerinden uzaklaştı.

    UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

    Şüpheli, olay yerine giden epolis ekipleri tarafından yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fırat A.'ya N.K.’ye yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Adana
    Haberler > Güncel > Kendisinden ayrılan kız arkadaşının önünü kesip tehditler savurdu
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