Kendisinden ayrılan kız arkadaşının önünü kesip tehditler savurdu

16 Ocak 2024 13:44 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 14:03

İsyan ettiren olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre, Fırat A., kendisinden ayrılan N.K.'nin trafikte önünü kesti.

N.K.’nin aracının üzerine çıkarak tehditler savuran Fırat A., daha sonra bağırarak araca vurmaya başladı. Aracın üzerinden inen şüpheli daha sonra otomobilin camını kırdı. Korku dolu anlar yaşayan N.K. ise Fırat A.’nın aracın üzerinden inmesiyle gaza basarak olay yerinden uzaklaştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Şüpheli, olay yerine giden epolis ekipleri tarafından yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fırat A.'ya N.K.’ye yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verildi.