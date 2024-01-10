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    Omurga kıran TikTok şakası! Milli Takım hayali 2 dakikada bitti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    TikTok'ta akım olan 'öldüren çelme' şakası, ragbide Milli Takım hayali kuran 17 yaşındaki Nilsu'yu yatağa mahkum etti. Nilsu'nun omurgası kırıldı, annesi ise "Kızımın yıllardır verdiği emek 2 dakikalık şaka yüzünden mahvoldu" diyerek isyan etti. 

    Omurga kıran TikTok şakası! Milli Takım hayali 2 dakikada bitti
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir yurtta kalan spor lisesi 11. sınıf öğrencisi Nilsu Ö. (17), TikTok videosu çektiği sırada arkadaşlarının yaptığı çelme takma şakası ile kendini yerde buldu. Nilsu Ö. ayağa kalkamayınca hastaneye kaldırıldı. Omurgası kırılan Nilsu Ö., çelik korse takarak yatağa mahkum oldu. 

    MİLLİ TAKIM HAYALİ VARDI

    Yaklaşık 8 yıl boyunca basketbolda kupalar kaldıran ve çok sayıda madalya sahibi olan, son 1 yıl içerisinde de Kepezspor bayanlar ragbi takımında spor yapan Nilsu Ö. antrenmanlara en az 3-4 ay sonra dönebilecek. Ragbide Milli Takım hayali kuran Nilsu, isyan ettiren şakayı şöyle anlattı: 

    “Yurtta ertesi gün gerçekleşecek olan etüt sınavı için hazırlanıyordum. Arkadaşlarım arayıp TikTok akımı çekeceklerini söylediler. Sınava çalıştığım için hemen gidip geleyim diye acele ettim. Beni ortaya aldılar, kamerayı koydular. Sırayla zıplayacaklarını ve en son üçümüzün aynı anda zıplayacağını söylediler. Ben zıpladıktan sonra ikisi de sağdan soldan ayağıma çelme taktılar ve yere düştüm.

    Omurga kıran TikTok şakası! Milli Takım hayali 2 dakikada bitti

    'KALKAMADIM, ÇOK ACIM VARDI'

    Yerden kalkmadım, çok fazla acım vardı. Ambulansla hastaneye götürdüler beni. Tomografide omurga çıkışında kırık olduğunu öğrendik. O süreçte hiçbir şekilde yürüyemiyordum, şu anda da öyle. Arkadaşlarımın kötü niyetle yapmadığının farkındayım ama şakanın yapıldığı zemin sert bir zemindi, bunu düşünmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Olan benim sporuma, hayalime oldu. 1 senedir milli takım için hazırlanıyordum. Şubatta maçım vardı. Maçıma katılamayacağım ama arkadaşlarıma sonuna kadar destek olacağım. Çok büyük hayallerim vardı ama hayırlısı buymuş."

    Omurga kıran TikTok şakası! Milli Takım hayali 2 dakikada bittiGençler arasında yayılan 'çelme takma' oyunu 

    'YILLARIN EMEĞİ 2 DAKİKALIK ŞAKAYLA MAHVOLDU'

    Anne Canan Başoğlu ise iki öğrenciden şikayetçi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

    "Tiktok akımı adı altında bir şaka adına kızımın yıllardır verdiği emek 2 dakikada mahvoldu. Ben kızıma güveniyorum, tekrar ayağa kalkıp sporuna ve okuluna geri dönecek. Bu TikTok adı altında çekilen ağır şakalar, gençlerimizin canına mal olabilir. Ben o gece gittiğim zaman kızımı belden aşağı felç de bulabilirdim ya da beyin kanaması geçirmiş olarak da bulabilirdim. Bir anne olarak çok üzgünüm. TikTok akımına bir an önce el konulmasını istiyorum. Benim kızım gibi daha nice gençlerin hayali çöp olmasın."

    MEB DE UYARMIŞTI

    Öte yandan okullarda da bir dönem giderek yaygınlaşan çelme takma oyununa karşı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) uyarı gelmişti. Dönemin Bakanı Ziya Selçuk, ciddi tehlikeler doğurabilecek çelme takma oyununa karşı tüm okulların uyarıldığını açıklayarak şu ifadeleri paylaşmıştı:

    "Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TiktokŞaka
    Haberler > Güncel > Omurga kıran TikTok şakası! Milli Takım hayali 2 dakikada bitti
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