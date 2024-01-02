Porselen fabrikası alevlere teslim!

2 Ocak 2024 09:06 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 09:11

Kütahya'da Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.