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Porselen fabrikası alevlere teslim!
Kütahya'da bir porselen fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kütahya'da Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı