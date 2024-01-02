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    Porselen fabrikası alevlere teslim!

    Kütahya'da bir porselen fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    Porselen fabrikası alevlere teslim!
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kütahya'da Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Porselen fabrikası alevlere teslim!

    Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Güncel > Porselen fabrikası alevlere teslim!
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