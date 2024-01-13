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    Resmen buz tuttuk... Sıcaklık eksi 18'e düştü, Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı ve soğuk hava, yurdun iç bölgelerinde don olaylarına neden oldu. Hava sıcaklığının eksi 18,3 dereceye düştüğü Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

    Resmen buz tuttuk... Sıcaklık eksi 18&#039;e düştü, Türkiye&#039;nin en soğuk ili belli oldu
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

    Hava sıcaklığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde eksi 18,3 olarak kaydedildi.

    Resmen buz tuttuk... Sıcaklık eksi 18'e düştü, Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

    TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ YERİ

    Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 17,5 ile Erzurum Palandöken ile üçüncü yeri eksi 16 dereceyle Erzincan Sakalsultan Geçidi oldu.

    Resmen buz tuttuk... Sıcaklık eksi 18'e düştü, Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

    KAR KALINLIĞI 35 SANTİMETREYİ AŞTI

    Öte yandan 'Tabiatın kalbi' olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

    Resmen buz tuttuk... Sıcaklık eksi 18'e düştü, Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

    Ankara ile İstanbul arasında yer alan, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkında kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

    Resmen buz tuttuk... Sıcaklık eksi 18'e düştü, Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

    Yağışın ardından tabiat parkında kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Göl çevresine uyarı tabelaları asan yetkililer, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda ikaz ediyor.

    Resmen buz tuttuk... Sıcaklık eksi 18'e düştü, Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu

    Bolu'daki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 137 santimetre ölçüldü.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BoluKar
    Haberler > Güncel > Resmen buz tuttuk... Sıcaklık eksi 18'e düştü, Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
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