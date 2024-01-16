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Sınır kapısında büyük panik! Tır bir anda alev topuna döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Gaziantep'te Karkamış Sınır Kapısı'nda korku dolu anlar yaşandı. Akü değişimi yapılan tır bir anda alev topuna döndü. Sınır kapısına da sıçrayan alevler ekiplerin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alındı.
Gaziantep'te meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Karkamış Sınır Kapısı'nda park halinde bekleyen tırda, akü değişimi sırasında kıvılcımların yakıt deposuna sıçraması sonucu yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sınır kapısına da sıçrayan alevler kontrol altına alındı. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale gelirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı