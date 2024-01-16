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    • - Güncelleme Tarihi:

    Sınır kapısında büyük panik! Tır bir anda alev topuna döndü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Gaziantep'te Karkamış Sınır Kapısı'nda korku dolu anlar yaşandı. Akü değişimi yapılan tır bir anda alev topuna döndü. Sınır kapısına da sıçrayan alevler ekiplerin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alındı.

    Sınır kapısında büyük panik! Tır bir anda alev topuna döndü
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gaziantep'te meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Karkamış Sınır Kapısı'nda park halinde bekleyen tırda, akü değişimi sırasında kıvılcımların yakıt deposuna sıçraması sonucu yangın çıktı.

    Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sınır kapısına da sıçrayan alevler kontrol altına alındı. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale gelirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    GaziantepKarkamış Sınır Kapısı
    Haberler > Güncel > Sınır kapısında büyük panik! Tır bir anda alev topuna döndü
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