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    Sivas depremi sonrası Ahmet Ercan'dan ilk uyarı: Er ya da geç olacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sivas'taki 4.4'lük depremi yorumlayan Ahmet Ercan, yeni deprem uyarısında bulundu. Ercan, "Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak" dedi.

    Sivas depremi sonrası Ahmet Ercan&#039;dan ilk uyarı: Er ya da geç olacak
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. 

    Yeni deprem uyarısında bulunan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

    "Anadolu ülke boyutunda yaygın getilmeyi Adıyaman M4,0, Bitlis-Zağros bindirmesi ile Sivas-Gürün'de M4,5, KAK üzerinde, sürdürüyor. Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak."

    NE OLMUŞTU?

    Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 5 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin Sivas Valiliği'nden açıklama yapılarak olumsuz bir durum olmadığı belirtilmişti.

    Valiliğin açıklamasında şöyle denmişti:

    "İlimiz Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SivasDepremAhmet Ercan
    Haberler > Güncel > Sivas depremi sonrası Ahmet Ercan'dan ilk uyarı: Er ya da geç olacak
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