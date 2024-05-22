Trabzon'daki tünelde çalışan işçiler çöken iskelenin altında kaldı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2024 15:50 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 15:59 - Güncelleme:

Trabzon, İş Kazası, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tünel yapımında iskele çöktü. İşçilerden biri yaralı olarak kurtarılırken, çok sayıda çalışanın iskele altında kaldığı belirtildi. Ekipler işçileri kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.