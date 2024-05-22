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Trabzon'daki tünelde çalışan işçiler çöken iskelenin altında kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trabzon, İş Kazası, Haber

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tünel yapımında iskele çöktü. İşçilerden biri yaralı olarak kurtarılırken, çok sayıda çalışanın iskele altında kaldığı belirtildi. Ekipler işçileri kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon'da yapımı süren tünelde çökme meydana geldi. Ortahisar'ın Deliklitaş mevkiindeki Hurdacılar Sitesi karşısında Kanuni Bulvarı kapsamında yürütülen tünel inşaatı çalışması sırasında iskele çöktü.

Trabzon'daki tünelde çalışan işçiler çöken iskelenin altında kaldı - 1. Resim

İskelede 10 işçinin çalıştığı sırada yaşanan çökme nedeniyle tünelde büyük bir korku ve panik yaşandı. Tünelin 1 km içerisinde yaşanan olay sonrası 112 Acil Merkezi'ne çok sayıda işçinin tünel içinde çöken iskelenin altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve İtfaiye ekibi gönderildi.

Trabzon'daki tünelde çalışan işçiler çöken iskelenin altında kaldı - 2. Resim

Yapılan çalışmaların ardından çöken iskelenin altında kalan işçilerden biri yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Trabzon'daki tünelde çalışan işçiler çöken iskelenin altında kaldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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