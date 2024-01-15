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    Türk askeri 1 yıl daha Aden Körfezi'nde kalacak mı? Tezkere gönderildi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi 14'üncü kez uzatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla hazırlanan tezkere, TBMM Başkanlığına sunuldu.

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2024'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı, 2008'de Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının alındığı anımsatıldı. Tezkerede, bu kapsamda TBMM'nin 10 Şubat 2009 tarihli kararıyla, TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapması için bir yıl izin verildiği hatırlatıldı.

    13 KEZ UZATILMIŞTI

    Bugüne kadar birer yıllık yetki süresi 13 kez uzatılan tezkerede, Türkiye'nin, deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadelede uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiği, bu alanda yürütülen çabaları en başından beri desteklediği ve BM, NATO, Avrupa Birliği ile Uluslararası Denizcilik Teşkilatı bünyesindeki çalışmalara aktif olarak katıldığı belirtildi.

    ADEN KÖRFEZİ NEREDE?

    Arap Yarımadası ve Afrika Kıtası'nda Somali Yarımadası arasında bulunan Aden Körfezi, Hint Okyanusu'nun bir uzantısıdır ve Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlar. 

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TskAden Körfezi
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