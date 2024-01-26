Yol kayganlaştı, sağlık çalışanlarını taşıyan araç takla attı: 5 yaralı
Tokat Yeşilyurt'ta yol kayganlaşması nedeniyle sağlık çalışanlarını taşıyan otomobil takla attı. Kazada 5 sağlık çalışanı yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büget köyünden Yeşilyurt istikametine giden ve sağlık çalışanlarını taşıdığı öğrenilen 60 BM 367 plakalı Toyota marka otomobil tabelaya çarparak tarlaya uçtu.
Kazanın yolun kayganlaşması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı.
Ters dönen araçtaki 5 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar, kontrol amacıyla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.