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1 milyonluk altını yanlışlıkla çöpe atan aile muradına kavuştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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1 milyonluk altını yanlışlıkla çöpe atan aile muradına kavuştu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ'da 1 milyon 250 bin TL'lik altınlarını yanlışlıkla çöpe atan aile, emniyet ekiplerinin başlattığı seferberlikle mutlu sona ulaştı.

Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde, yanlışlıkla çöpe atılan 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınlar sahibine teslim edildi.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan E.Ü. eşinin evden çıkarken çöpleri atması için kendisine verdiği çöp poşetiyle, kuyumcuya götüreceği altın dolu torbayı da çöp kutusuna attı.

EMNİYET DEVREYE GİRDİ MUTLU HABER GELDİ

Bir süre sonra altın dolu torbanın olmadığını fark eden E.Ü, araması sonuç vermeyince Çerkezköy Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede altın dolu torbanın çöp kutusundan atık toplayan kişi tarafından alındığını tespit etti.

Kimliği belirlenen kişiden alınan 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınlar, polis ekiplerince E.Ü'ye teslim edildi.

1 milyonluk altını yanlışlıkla çöpe atan aile muradına kavuştu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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