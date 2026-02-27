Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 olmak üzere toplam 41 firari suçlu, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Gürcistan başta olmak üzere 10 ülkede yürütülen operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 41 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Kırmızı Bültenle Aradığımız 23, Ulusal Seviyede Aradığımız 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu; Gürcistan (27), Bulgaristan (5), Almanya (2), Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya’dan ülkemize geri getirildi.” ifadelerine yer verildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 23 İSİM YAKALANDI

Açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 23 kişinin yakalandığı belirtilerek şu isimler paylaşıldı: "B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K., Ö.G.”

Ulusal seviyede aranan 18 kişinin de yakalanarak Türkiye’ye iade edildiği bildirilen açıklamada, "E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z., M.C. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.” denildi.

BİRÇOK KURUM ORTAK HAREKET ETTİ

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütüldüğü aktarıldı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bakanlık açıklamasında, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürdüğü belirtilerek, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliği sayesinde yakalanan şahısların Türkiye’ye iadelerinin sağlandığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda emeği geçen birimlere ve personele teşekkür ederek, “Emeği geçen Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

