100 bin liraya 'rezalet' satın aldılar! Oteli terk ettiler.... 'Her şey dahil tatil' değil 'kabus'

Manavgat ilçesindeki bir otel onlarca kişinin kabusu oldu. Çalışanlar bir buçuk aydır maaşlarını alamadığı için iş bıraktı. Geçtiğimiz ay da aynı şeyi yaşadıklarını söyleyen çalışanlar iş bırakınca olan müşterilere de oldu.

Otelde tatil yapan gurbetçi Aydın Akçalan, 3 çocuğu ve eşiyle birlikte tatile geldiğini anca perişan olduklarını belirterek; "Böyle tatil, böyle rezalet otel görmedim. İmkanlarımız bu şekilde denk geldi. Otel pislikten geçilmiyor, duvarlar su akıtıyor. Elektriksiz kaldık, geceden beri klima çalışmıyor. Temizlik çok kötü. Personelde 1.5 aydır maaş alamıyormuş. Onlarda haklı. Ne olacak halimiz perişan durumdayız. 10 gündür çekmediğimiz çile kalmadı. 2 bin 500 Euro ödedik. Her şey dahil" dedi.

"SABAH KAHVALTISIYLA DURUYORUZ"

Başka bir tatilci ise yaptığı açıklamada yaşananların sadece elektrik kesintisiyle ilgili olmadığını söyleyerek, "Buraya elektrik gelse bile otelde çalışacak personel yok. Ben buraya 50 milyar (bin) TL verdim girdim. Dünden beri rezil kepazelik yaşıyorum. Otelde elektriği kesmiş, 11:30'a kadar gelmeyecek ama içeride personel yok. Bir tane yetkili yok içeride, bununla ilgili dönüş yok, iade yok! İnsanları sabah ki yediği kahvaltılar duruyor çünkü personel yok, otel bitmiş" diye konuştu.

YEMEKLER BİLE YARIM ÇIKIYOR

Gaziantep'ten tatil yapmak için eşi ve 2 çocuğuyla otele gelen Osman Baloğlu ise "Otele giriş yaptığımız günden beri her gün elektrik yok, personel çalışmıyor. Yemekler yarım çıkıyor, çay yok kahve yok. 7-8 gün kadar burada kalmayı planladık. 4 gündür sabrettik ama rezil olduk. Buraya 2 yetişkin 2 çocuk olarak 40 bin 800 lira para ödedik. Bize geri kalan 3 gece için 13 bin lira iade vereceklerini söylediler" dedi.

Otelin genel müdürü İbrahim Üstüntaş yaptığı açıklamada personelin iş bırakma durumu söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Elektrik sıkıntısından dolayı bir mağduriyet yaşandı. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Otelde kalan müşterilerin şikayetleri ise hayatın olağan durumunda olan şeyler bunlar, geceden elektrik sisteminde elektrik gitmiş. Durum bu. Bugün personel maaşları da ödenecek herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün bunlar hayatın olağan akışında olan şeyler bunlar, evde de elektriğimiz gidebiliyor, sabaha kadar elektriksiz kalabiliyoruz. Bu otelle alakalı bir şey değil, firma ile alakalı. Bizim elektrik borcumuz yok" diye konuştu.

YABANCI TURİSTLER GELMEYE DEVAM ETTİ

Öte yandan otelde kalan bazı tatilciler yaşanan olumsuzluklardan dolayı otelden ayrılırken, yabancı tur şirketleriyle tatile gelen turistlerin otele giriş yapması dikkati çekti.