Gaziantep’te bir eline çöp poşetini, bir eline de içerisinde 110 bin lira olan poşeti alan esnaf, dalgınlıkla çöpe para dolu poşeti attıktan sonra bankanın yolunu tuttu. Parasını yatırmak istediği esnada poşeti açınca hayatının şokunu yaşayan esnafın yardımına ise belediye ekipleri koştu.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yaşayan esnaf Hüseyin Ertürk, sabah saatlerinde evden çıkarken bir eline çöp poşetini, diğer eline ise içerisinde 110 bin TL bulunan poşeti aldı. Esnaf Ertürk, yaşadığı kısa süreli dalgınlık sonucu çöpe para dolu poşeti attı.

BANKADA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Durumu fark etmeyen Ertürk, parasını bankaya yatırmak için gittiğinde poşeti açınca büyük bir şok yaşadı. Poşetin içinde para yerine çöpler olduğunu gören esnaf, hemen taksiyle çöpe attığını düşündüğü noktaya geri döndü. Ancak çöp konteynerinin boşaltıldığını görünce endişesi daha da arttı.

PARA EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ

Ertürk’ün durumu mahalle muhtarı aracılığıyla Şehitkamil Belediyesi’ne bildirmesi üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çöplerin döküldüğü alana ulaşan ekipler, çöp kamyonunu boşalttıktan sonra yaklaşık iki saat süren detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda içerisinde 110 bin TL bulunan poşet çöplükte bulunarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

"FARK EDİNCE DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Parasını geri almanın mutluluğunu yaşayan Hüseyin Ertürk, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sabah aceleyle çıktım, elimde iki poşet vardı. Dalgınlıkla çöp yerine para dolu poşeti atmışım. Bankada fark edince dünyam başıma yıkıldı. Belediyeye haber verdik, sağ olsunlar bütün imkanlarıyla arayıp paramı buldular. Hepsine minnettarım.”

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erol Karakoyunlu da, vatandaşın mağduriyetini gidermek için hızlıca harekete geçtiklerini belirterek, “Çöp aracını tespit ettik, çöplüğü boşalttık ve titiz bir çalışmayla para dolu poşeti bulduk. Vatandaşımıza eksiksiz teslim ettik” dedi.

