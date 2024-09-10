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12 yaşındaki Resul Guliyef Çanakkale'de kayboldu! Her yerde aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
12 yaşındaki Resul Guliyef Çanakkale&#039;de kayboldu! Her yerde aranıyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 12 yaşındaki Resul Guliyef kayıplara karıştı. Çıktığı evine bir daha geri dönmeyen Resul her yerde aranıyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan 12 yaşındaki Resul Guliyef, çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Çocuklarının eve geri dönmediğini gören ailesi durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

EVLER VE İŞ YERLERİ KONTROL EDİLİYOR

Köy girişindeki kameraları inceleyen ekipler, 12 yaşındaki Resul’ün köyden çıkış yaptığını belirledi. Geniş çaplı yapılan arama çalışmalarında bölgedeki ormanlık alanlar taranırken, evler ve iş yerleri tek tek kontrol ediliyor.

Arama çalışmalarına vatandaşlarda destek veriyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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