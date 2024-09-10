12 yaşındaki Resul Guliyef Çanakkale'de kayboldu! Her yerde aranıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 12 yaşındaki Resul Guliyef kayıplara karıştı. Çıktığı evine bir daha geri dönmeyen Resul her yerde aranıyor.

Annesi "Ben sensiz yaşayamam" diye göz yaşı dökmüştü! Genç kız Alanya'da bulundu

Annesi "Ben sensiz yaşayamam" diye göz yaşı dökmüştü! Genç kız Alanya'da bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan 12 yaşındaki Resul Guliyef, çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Çocuklarının eve geri dönmediğini gören ailesi durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

EVLER VE İŞ YERLERİ KONTROL EDİLİYOR

Köy girişindeki kameraları inceleyen ekipler, 12 yaşındaki Resul’ün köyden çıkış yaptığını belirledi. Geniş çaplı yapılan arama çalışmalarında bölgedeki ormanlık alanlar taranırken, evler ve iş yerleri tek tek kontrol ediliyor.

Arama çalışmalarına vatandaşlarda destek veriyor.