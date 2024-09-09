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Annesi "Ben sensiz yaşayamam" diye göz yaşı dökmüştü! Genç kız Alanya'da bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Annesi &quot;Ben sensiz yaşayamam&quot; diye göz yaşı dökmüştü! Genç kız Alanya&#039;da bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 4 gün önce spora gideceğini söyleyerek evden ayrılan genç kızdan bir daha haber alınamamıştı. 17 yaşındaki genç kızın annesi gözyaşları içinde kızına seslenerek, "Ben sensiz yaşayamam. Lütfen geri dön" çağrısında bulunmuştu. Genç kızın Alanya'da bulunması üzerine aile büyük sevinç yaşadı. 

Antalya’nın Serik ilçesinde “Spora gidiyorum” diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Ezo Çamlı’nın annesi, gözyaşları içinde kızına evine geri dönmesi çağrısında bulundu. Kızlarının bulunması için emniyete kayıp ilanı veren aile, 4 gündür kayıp olan Ezo Çamlı’nın son olarak kız arkadaşı ile birlikte Antalya’da görüldüğü öğrenildi.

Annesi

"EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ" 

Kızının evden çıkarken “Spora gidiyorum” diye çıktığını ve bir daha geri dönmediğini anlatan anne Kibar Çamlı, “Kızımla evde oturuyorduk. Telefon geldi arkadaşından. Kendisine sorduğumda 'Spora gideceğim' dedi. Daha sonra evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Her zaman spora giderdi ama geri gelirdi. Bu kez geri dönmedi” dedi.

Annesi

YAKINLARI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI 

Alanya’da dün akşam genç kızın bulunması üzerine Kibar Çamlı ve yakınları büyük sevinç yaşadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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