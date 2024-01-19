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    13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 13 ilde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak.

    13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak.

    Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

    13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Resmi GazeteOrman
    Haberler > Gündem > 13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak
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