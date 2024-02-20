16 yaşındaki çocuk tanımadığı biri tarafından bıçaklandı

Çorum’da 16 yaşındaki çocuk kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde 16 yaşındaki M.T.B. kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Aldığı bıçak darbeleriyle bacak ve göğüs altından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Bıçaklama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi hakkında yakalama çalışması başlatıldı.