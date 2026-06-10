Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 19 kişiye mezar olan Ermeç Apartmanı davasında mahkeme yeni bilirkişi raporu talep ederek davayı 8 Temmuz'a erteledi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Ermeç Apartmanı yıkılmış, 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Ermeç Apartmanının yıkılmasına ilişkin davada 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

“BETON DAYANIKSIZ”

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müşteki Mehmet Erdoğan, anne ve babasını kaybettiğini, gelen bilirkişi raporunda betonun dayanıksız olduğu ve etriyelerin sıkıştırılmadığının yer aldığını ifade ederek, sorumluların cezalandırılmalarını istedi.

19 kişiye mezar olan Ermeç Apartmanı davasında yeni bilirkişi raporu talebi

7 SANİYEDE YIKILDI

Binanın 7 saniyede yıkıldığını, betonunun dayanıksız olduğunu, bir torununun enkaz altında kalarak vefat ettiğini, kendisi ve bir torununun ise enkaz altından kurtarıldığını anlatan Hanife Ateş ise sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sanık avukatları ise bilirkişi raporunda eksikliklerin bulunduğunu, itiraz dilekçelerini yazılı sunduklarını ifade ederek yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

19 kişiye mezar olan Ermeç Apartmanı davasında yeni bilirkişi raporu talebi

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ

Mahkeme heyeti ise gelen bilirkişi raporundaki eksikliklerin göründüğünü, eksikliklerin giderilmesi için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

NELER OLMUŞTU?

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı'nda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Apartmanın müteahhitleri A.G. ve H.H.E, teknik uygulama sorumlusu M.T. ile belediye görevlileri A.Y, A.Ö. ve D.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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