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2,5 ton at eti ele geçirildi! 4 at son anda kurtarıldı, hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2,5 ton at eti ele geçirildi! 4 at son anda kurtarıldı, hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde 2 ton 500 kilogram at eti ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken evin bahçesinde kesilmeyi bekleyen 4 at bulundu.

Kebabın başkenti Adana'da at ve eşek etleriyle ilgili skandallar devam ediyor. Yine merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Adem T. (48) ve oğlu Yusuf Can T.'nin ikametlerinin altında at kesimi yapıldığını belirledi.

2,5 ton at eti ele geçirildi! 4 at son anda kurtarıldı, hepsini vatandaşa yedireceklerdi - 1. Resim

PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Etleri piyasaya sürdüğü ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için polis, adrese şok baskın düzenledi. Yapılan aramada kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında at eti ele geçirildi.

2,5 ton at eti ele geçirildi! 4 at son anda kurtarıldı, hepsini vatandaşa yedireceklerdi - 2. Resim

GÖZALTILAR VAR

Etlerin sahibi olduğunu beyan eden Yusuf Can T. ile kesime katıldığı belirlenen Anıl Ahmet A. (20) ve kardeşi Ramazan A. (17) gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Vedat K. (19) ile Adem T.'nin (17) yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Ev sahibi baba Adem T.'nin ise olay anında adreste bulunmadığı öğrenildi.

2,5 ton at eti ele geçirildi! 4 at son anda kurtarıldı, hepsini vatandaşa yedireceklerdi - 3. Resim

BAHÇEDE 4 AT BULUNDU

İkametin bahçesinde ise 2'si tay 4 at bulundu. Atlar, ilgili kurumların ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülmek üzere teslim alındığı öğrenildi. İl Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin ardından, etler imha edilmek üzere zabıtaya teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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