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Haberler > Gündem > 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Silivri'ye götürüldü

2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Silivri'ye götürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
2 aydır İstanbul Havalimanı&#039;nda yaşayan İranlı akademisyen Silivri&#039;ye götürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Kanada'daki oturum süresinin dolması üzerine vize başvurusu yaptı. Ancak vize reddi alan akademisyen, Kanada'ya gidemedi, ülkesine de gitmek istemeyince İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı. İki ay boyunca havalimanında yaşayan Kaviani, havalimanından çıkartılarak Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşıyordu. Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya geri dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu.

İranlı akademisyen vize başvurusundan ret cevabı aldı ve bunun üzerine geçtiğimiz ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Silivri'ye götürüldü - 1. Resim

İKİ AY BOYUNCA HAVALİMANINDA YAŞADI

İranlı akademisyen, Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gidip buradan da ret cevabı alınca İstanbul Havalimanı'na geri dönmüş ve yaklaşık iki ay boyunca havalimanında yaşamaya başlamıştı.

2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Silivri'ye götürüldü - 2. Resim

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kanada'ya gidemeyen ülkesi İran'a da dönmek istemeyen İranlı kadın, iki ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı. Olay üzerine çalışma başlatan havalimanı polisi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile irtibata geçti.

2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Silivri'ye götürüldü - 3. Resim

Yapılan görüşmelerin ardından İranlı Dr. Shiva Kaviani, gönderme işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi ve Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. İranlı kadının, işlemleri tamamlanana kadar Silivri Geri Gönderme Merkezi'nde kalacağı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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