İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan ve 2 günde bir uygulanan planlı su kesintileri yeniden güncellendi. Su kesintileri; Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde artık her gün 23.00–05.00 saatleri arasında yapılacak. Öte yandan kentteki Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü, Balçova ve Gördes barajları tamamen kurudu.

İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan ve 13 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilen su kesintisi, yeni planlamayla her gün uygulanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellendi.

13 İLÇEDE HER GÜN KESİNTİ

Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

KESİNTİLER 2 GÜNDE BİR UYGULANIYORDU

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

2 BARAJ TAMAMEN KURUDU

İzmir'deki içme suyu barajları, kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Normal şartlarda kentin su ihtiyacının yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü. Kentteki Balçova ve Gördes barajlarında ise su kalmadı. Uzmanlar, 2026 yazının 2025'ten daha tehlikeli bir eşikte geçeceği konusunda uyardı.

