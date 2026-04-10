Anadolu Ajansı
2 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 9 şüpheli tutuklandı
Edirne merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Kaydet
Gündem az önce
Edirne ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ağı deşifre edilerek 16 şüpheli yakalandı, bunlardan 9'u tutuklandı.
0:00 0:00
1x
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda, 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağı deşifre edilmişti.
Ekiplerce, Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR