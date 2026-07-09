Kilis'te gerçekleştirilen denetimlerde, aralarında 2016 yılından kalma ürünlerin de bulunduğu yüzlerce son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ürünlere el konulurken, iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi yıllar önce geçen ve satışa sunulan yüzlerce ürün tespit edildi.

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BAZI ÜRÜNLER BÖCEKLENMİŞ VE KURTLANMIŞ

Denetimlerde, 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de raflarda bulunduğu belirlendi ve bazı ürünlerde de böcekler ve kurtlar tespit edildi. Zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen iş yeri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı. El konulan yüzlerce ürün, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

2026dan kalan ürünleri satışa koymuşlar! Üstünde böcekler ve kurtlar var

Denetim sırasında açıklama yapan zabıta personeli, söz konusu iş yerinin düzenli olarak denetlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız zaman zaman 'Bu kadar tarihi geçmiş ürün varsa neden denetim yapılmıyor?' diye soruyor.

2016'dan kalan ürünleri satışa koymuşlar! Üstünde böcekler ve kurtlar var

Ancak kayıtlarımızda da görüldüğü gibi bu iş yerine sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. İş yeri sahibinin eski tarihli ürünleri daha sonra yeniden raflara koyduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

2026dan kalan ürünleri satışa koymuşlar! Üstünde böcekler ve kurtlar var

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini ve gerekli cezai işlemler yapılacağını ifade etti.

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