210 milyon TL’lik bungalov vurgunu! “Uygun fiyat” tuzağıyla tatilcileri dolandırdılar
Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, sahte bungalov ilanları üzerinden tatilcileri milyonlarca lira dolandıran çete çökertildi.
- Şüpheliler, sahte ilanlarla 'kapora ve sigorta bedeli' adı altında mağdurlardan para topladı.
- Şüpheliler, paranın takibini zorlaştırmak için üçüncü şahıslara ait banka ve kripto hesapları ile soğuk cüzdanlar kullandı.
- Şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem hacmi 210 milyon 58 bin 259 lira olarak tespit edildi.
- Operasyon Diyarbakır merkezli olup, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak'ı kapsadı.
Gamze Erdoğan / ANKARA - Her yıl onlarca tatilcinin dolandırıldığı sahte bungalov ilanları düzenleyen çetelere bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır merkezli, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda “uygun fiyatlı bungalov” ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 9 şüpheli tutuklandı.
Tarladaki ev yıkılacak alıp mağdur olmayın! Sektör temsilcileri 'tarla kondu' diye tabir edilen yapılara karşı uyardı
Şüpheliler “kapora ve sigorta bedeli” adı altında mağdurlardan milyonlarca lira topladı. Üçüncü şahıslara ait banka ve kripto hesapları kullanan şüpheliler, bu şahısların hesapları üzerinden de soğuk cüzdanlara para transferi yaparak paranın takibini zorlaştırmaya çalıştı.
Telefon dolandırıcılığında emsal karar! IBAN sahibine hapis ve rekor para cezası
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada yer alan bilgilere göre; sahte sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye genelinde “bungalov kiralama” vaadiyle iletişim kurdukları mağdurlardan “kapora ve sigorta bedeli” adı altında milyonlarca lira topladılar. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem hacminin 210 milyon 58 bin 259 lira olduğu öğrenildi.