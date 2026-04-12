Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, sahte bungalov ilanları üzerinden tatilcileri milyonlarca lira dolandıran çete çökertildi.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Her yıl onlarca tatilcinin dolandırıldığı sahte bungalov ilanları düzenleyen çetelere bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır merkezli, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda “uygun fiyatlı bungalov” ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 9 şüpheli tutuklandı.

Şüpheliler “kapora ve sigorta bedeli” adı altında mağdurlardan milyonlarca lira topladı. Üçüncü şahıslara ait banka ve kripto hesapları kullanan şüpheliler, bu şahısların hesapları üzerinden de soğuk cüzdanlara para transferi yaparak paranın takibini zorlaştırmaya çalıştı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada yer alan bilgilere göre; sahte sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye genelinde “bungalov kiralama” vaadiyle iletişim kurdukları mağdurlardan “kapora ve sigorta bedeli” adı altında milyonlarca lira topladılar. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem hacminin 210 milyon 58 bin 259 lira olduğu öğrenildi.





