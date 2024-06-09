23 ilde 166 sandık kuruldu! Çifte vatandaşlar oy kullanıyor

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan genel seçimleri için 23 ilde kurulan 166 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan, genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gidiyor. Son üç yılda 6'ncı kez düzenlenen genel seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar da oy kullanıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, saat 07.00'den itibaren kendileri için kurulan sandıkların başına giderek oy kullanma işlemine başladı.

"SOYDAŞLARIMIZ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Edirne'de çifte vatandaşlar Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesi'nde oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi öncesi görevliler vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, seçimler için Türkiye'de 23 ilde 166 sandık kurulduğunu söyledi.

Seçimlerin Bulgaristan Türkleri için hayırlı olmasını dileyen Güneş, "Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız bizler için çok kıymetli. Bizim akrabalarımız, dostlarımız ve yakın insanlarımız. Bizim vatandaşlarımız problemleri dile getirmek istiyorlarsa sandığa gidip bu dileklerini yansıtmalılar" dedi.

"ÇİFTE VATANDAŞLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, seçimlerin hem Bulgaristan'daki hem de Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Ateş, "Çifte vatandaşlarımızın sosyal haklarını daha iyi koruyabilmeleri için çok önemli. Çünkü bir sürü sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorunların ortadan kaldırılması için seçimler büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Tekirdağ'da da çifte vatandaşlar, 50. Yıl Ortaokulu'nda oylarını kullanıyor.

Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, sabahın erken saatlerinden itibaren oy vermenin devam ettiğini belirterek, seçimin hayırlı olmasını diledi.