28 ilde FETÖ operasyonu! Kamuda görev yapan 44 kişi gözaltında

Kamu kurumlarında aktif olarak görev yapan 44 kişi, 'FETÖ yapılanmasında mahrem imam oldukları' iddiasıyla gözaltına alındı.

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde kamu kurumlarında aktif görev yapan 44 kişi, FETÖ yapılanmasında ‘mahrem imam sorumlusu’ olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

"SORUŞTURMAYA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları anlaşılan (46) ‘Emniyet Mahrem Sorumlusu’ şüphelinin, Ankara merkezli 28 ilde, 21.05.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Halen 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir.”