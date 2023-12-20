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    3 ilde 'tapuda rüşvet' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

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    3 ilde &#039;tapuda rüşvet&#039; operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
    Anadolu Ajansı

    Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda kamu görevlisi ile emlakçılardan oluşan çok sayıda şüpheli yakalandı.

    Suç ve suç yapılanmalarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri rüşvet çetelerine göz açtırmıyor. Son olarak emniyet ekipleri 3 ilde kamuyu zarara uğratan suçlular için düğmeye bastı.

    ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

    Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere baskın yapıldı.

    Operasyonda 4 kamu görevlisi ile 4 emlakçı gözaltına alındı.

    3 ilde 'tapuda rüşvet' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Bu kişilerin adreslerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü, 307 şişe kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 cep telefonu, flash bellek, dizüstü bilgisayar ve ajanda ele geçirildi.

    Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

    Rüşvet, Operasyon, Tekirdağ, Istanbul
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