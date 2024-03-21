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3 yaşındaki çocuğun çamaşır makinesindeki korkunç ölümü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 yaşındaki çocuğun çamaşır makinesindeki korkunç ölümü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da evde kalan en büyüğü 12 yaşındaki 3 kardeşten biri olan 3 yaşındaki Elif Ayyüce, çamaşır makinesine girdi. Havasız kalan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahrede olay Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, anne ile baba işe gitmek için evden çıkınca, 12 yaşındaki Zeynep Hilal K., Alparslan Türker K. (6) ve 3 yaşındaki Elif Ayyüce K. evde yalnız kaldı.

'kardeşim kayıp' dedi, çamaşır makinesinden çıktı

Zeynep Hilal K. annesini arayarak Elif Ayyüce’nin kayıp olduğunu söyledi. Eve giden babaya, Alparslan Türker K. kardeşini çamaşır makinesinin içinde bulduğunu ve dışarı çıkardığını söyledi.

Baba hemen havasız kalan ve hareketsiz olan kız çocuğuna suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Kalbi atmaya başlayan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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