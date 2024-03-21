3 yaşındaki çocuğun çamaşır makinesindeki korkunç ölümü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Mart 2024 12:14 - Güncelleme: 21 Mart 2024 12:30 - Güncelleme:

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Adana'da evde kalan en büyüğü 12 yaşındaki 3 kardeşten biri olan 3 yaşındaki Elif Ayyüce, çamaşır makinesine girdi. Havasız kalan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.