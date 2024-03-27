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31 Mart yolculuğu başladı: 10 il yer değiştiriyor, biletler patladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
31 Mart yolculuğu başladı: 10 il yer değiştiriyor, biletler patladı!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere son 4 gün kala ülke genelinde seçim yolculuğu başladı, uçak ve otobüs biletleri patladı. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşanırken, 10 il içindeki ilk sırayı Siirt aldı. En çok bilet alınan tarih ise 29 Mart.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için sadece 4 gün sonra sandık başına gidecek. Kritik seçimler için geri sayım devam ederken, yerel seçimlerde oy kullanmak için memleketine giden vatandaşlar, online bilet satışlarında hareketliliğe neden oldu.

Obilet'in verilerine göre, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle en yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşanıyor.

SİİRT İLK SIRADA

Kayıtlı oldukları seçim bölgelerinden uzakta yaşayan vatandaşların, oy kullanmak için döndükleri illere bakıldığında en büyük artış otobüs ve uçakla seyahatlerde, iller bazında ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat illerinde gözlemleniyor.

EN ÇOK BİLET ALINAN TARİH 29 MART

Online bilet satışlarında geçen yıla göre en çok artış olan ilk 20 ilin yer aldığı bölgelere bakıldığında 8 ilin Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilin Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve birer ilin de İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde olduğu görülüyor.

Yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar uçak biletlerini seçimden yaklaşık 2 hafta önce satın alırken, otobüs biletlerini ise çoğunlukla seçim haftasında satın alıyor. En çok bilet alınan tarih 29 Mart oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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