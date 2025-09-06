Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 34 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

34 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
34 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Dolandırıcılık, Siber Suç, Yakalama, Tutuklama, Operasyon, Jandarma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 dolandırıcılık şüphelisinin yakalandığını ve 14’ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın aktardığına göre sosyal medya platformları üzerinden sahte "motosiklet" ilanı vererek vatandaşları dolandırdıkları, internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları, internet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi" ilanları vererek vatandaşları dolandıkları belirlenen 34 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerinde; 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu. Yakalanan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken 13’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ons zirvede, dikkatler merkez bankalarında! Çin neden altın biriktiriyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor! 900 delege imza verdi, tarih belli oldu - GündemCHP olağanüstü kurultaya gidiyorÖrneği yok, benzerleri var! CHP İl Kongresi'nin iptalini hukukçular yorumladı - Gündem"Örneği yok, benzerleri var"Foyalarını döktü, kabahatli oldu! Barış Yarkadaş disipline sevk edildi - GündemFoyalarını döktü, kabahatli oldu!Savcı katili daha önce de mekânı basmış! Yakın arkadaşı gazetemize konuştu - GündemSavcı katili daha önce de mekânı basmışPolis Memuru Mustafa Karapınar şehit oldu! Babası da şehit düşmüştü - GündemPolis Memuru Karapınar babası gibi şehit oldu!Resmi Gazete yayımlandı: Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Musa Kulaklıkaya atandı - GündemDışişleri Bakanlığı'na üst düzey atama
Sonraki Haber Yükleniyor...