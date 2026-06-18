Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde "Narko Pars" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 352 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 45 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Pars" operasyonları yapıldı.

YURT DIŞINDAN KARGOYLA TOHUM SİPARİŞİ

Operasyonlar neticesinde 352 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin yurt dışından kargo yolu ile temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları belirlendi.

45 İLDE OPERASYON

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce illerinde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Düzenlenen operasyonlarda; 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

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