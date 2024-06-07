5 ilde Kuyu-3 operasyonu! 13 şüpheli tutuklandı

Hakkari'de kayyım gerginliği! DEM Partililer Vali Çelik'i "Seni sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" diyerek tehdit etti

Hakkari'de kayyım gerginliği! DEM Partililer Vali Çelik'i "Seni sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" diyerek tehdit etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu, İzmir, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara illerinde düzenlenen "Kuyu-3" operasyonlarında 30 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü ise tutuklandı. Operasyonlarda 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 otomatik tüfek ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ordu merkezli 5 ilde elebaşılığını yurt dışı firarisi Ercan Yılmaz’ın, İzmir’de elebaşılığını yurt dışı firarisi Sercan Sayal’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-3" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

İlgili Haberler Dilan Polat davasında hakim davadan çekilmek istemişti: Mahkeme kararını verdi

SUÇ ÖRGÜTLERİNE AĞIR DARBE

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtirken Ordu, İzmir, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara illerinde düzenlenen operasyonlar sonucu 30 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

OPERASYONLAR 5 İLİ KAPSADI

Bakan Yerlikaya operasyonlara yönelik şunları ifade etti:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ordu merkezli Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda; İş insanlarını yağmalamak amacıyla tehdit ve silah zoruyla para istedikleri, örgütün, haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarına yönelik motosikletli tetikçileri kullanarak silahlı saldırı düzenledikleri, eğlence mekanlarını zorla ele geçirmek amacıyla işyeri sahiplerine ve çalışanlarına yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

13 ZANLI TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Aliağa, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda; İzmir genelinde iş insanlarını yağmalama maksatlı tehditle para istedikleri, örgütün haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarına ait oto galerilere ve benzin istasyonlarına motosikletli tetikçilerle silahlı saldırı düzenledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı. 13’ü tutuklandı. 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Türk astronot Atasever ile görüştü

17 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, operasyonları sonucu 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 otomatik tüfek ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bilgisini verdi.